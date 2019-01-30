В России предложили выдавать компенсации за ошибочный тюремный срок

В России предлагают установить размер компенсации за ошибочное уголовное преследование и лишение свободы. Законопроект разработала Межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" и в ближайшее время направит его на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации, сообщает News.ru.
Авторы инициативы считают, что граждане, пострадавшие от действий правоохранительных органов, позже признанных необоснованными, должны получать от 3 до 15 тысяч рублей за каждый день, проведенный в неволе. Они утверждают, что сейчас размер компенсации определяется судом и, как правило, сознательно занижается. За день лишения свободы в виде заключения под стражу предлагается выплачивать 15 тысяч рублей, за день домашнего ареста – 5 тысяч, каждый день расследования – 3 тысячи.
"У Верховного суда вообще свой взгляд на возмещение. По одному делу он пришел к выводу, что 9300 рублей за месяц лишения свободы является достаточной компенсацией. То есть суды считают, что свобода человека, жизнь, потерянное здоровье, украденные годы жизни, разлука с родственниками, детьми, те унижения, которые пришлось испытать человеку, компенсируются чашкой кофе за одни сутки", – заявил один из авторов инициативы адвокаты Марат Аманлиев.
Член Совета по правам человека, глава комитета против пыток Игорь Каляпин считает, что вопрос о регламентации суммы морального вреда давно назрел. "Судьи зачастую вообще не понимают, что такое моральный вред. Они полагают, что отсидел ты полгода в изоляторе или в колонии пару лет, выяснилось, что не виноват, но у тебя же телесных повреждений нет? Нет. Туберкулезом тебя не заразили? Не заразили. Ну, посидел ты на казенных харчах – ничего страшного. Это ненормально. Все субъекты правоотношений должны понимать, что сколько стоит", – отметил он.
Первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов готов поддержать инициативу, поскольку, по его мнению, судебная практика в вопросе компенсаций за ошибочное наказание нуждается в более четком регулировании.
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