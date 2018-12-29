В Госдуме прокомментировали продление Украиной запрета на въезд мужчин из РФ

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал решение Госпогранслужбы Украины продлить запрет на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Накануне глава ведомства Олег Слободян заявил, что Украина снимает запрет, однако через несколько часов опроверг свои слова.

"Такое ощущение, что Слободян не читает документы, которые ему приносят, и ему не важно, что там написано – запретить въезд россиян или украсть миллион, – подмахивает не глядя", – заявил Бальбек RT. Депутат считает, что чиновник раньше времени подписал документы, подготовленные на случай улучшения отношения с РФ.

В конце ноября Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет после того, как в Керченском проливе были задержаны три украинских судна. Все 24 моряка были арестованы за нарушение границы. Киев обвинил Москву в агрессии.

Владимир Путин заявил, что Россия не станет запрещать украинцам въезд и даже облегчит режим пребывания и получение российского гражданства.

