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Москва 24

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Политика

29 декабря, 18:26

Путин ратифицировал соглашение о расширении военно-морской базы в Тартусе

власть политика за рубежом

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин ратифицировал соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота (ВМФ) в районе сирийского порта Тартус. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, база в Тартусе перейдет в пользование России на 49 лет. После истечения этого срока договор автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды.

Территория и акватория базы перейдут под российскую юрисдикцию, а имущество базы станет неприкосновенным. Россия сможет содержать в Тартусе одновременно до 11 военных кораблей, которые получат иммунитет от обыска, досмотра и ареста.

Внешней охраной базы займется Сирия, а Россия обеспечит воздушную оборону и охрану морских границ территории.

Путин внес соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе в Госдуму 13 декабря. 21 декабря документ был принят и одобрен Советом Федерации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании постоянной группировки военнослужащих РФ в Сирии. Ее уже начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.

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