Путин ратифицировал соглашение о расширении военно-морской базы в Тартусе

29 декабря, 18:26
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Владимир Путин ратифицировал соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота (ВМФ) в районе сирийского порта Тартус. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, база в Тартусе перейдет в пользование России на 49 лет. После истечения этого срока договор автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды.
Территория и акватория базы перейдут под российскую юрисдикцию, а имущество базы станет неприкосновенным. Россия сможет содержать в Тартусе одновременно до 11 военных кораблей, которые получат иммунитет от обыска, досмотра и ареста.
Внешней охраной базы займется Сирия, а Россия обеспечит воздушную оборону и охрану морских границ территории.
Путин внес соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе в Госдуму 13 декабря. 21 декабря документ был принят и одобрен Советом Федерации.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании постоянной группировки военнослужащих РФ в Сирии. Ее уже начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.
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