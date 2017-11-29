Путин призвал не путать спорт со спиртом‍

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин поделился советом о том, как сохранить энергию и силы даже при таком плотном графике, как у президента РФ. Прежде всего глава государства рекомендовал не путать спорт со спиртом.

"Есть такое слово спорт. Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле это разница колоссальная. Это вот один из секретов", − подчеркнул президент в беседе с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская".

Кроме того, передает РИА Новости, Путин назвал важным условием, чтобы работа приносила удовлетворение самому человеку и была полезной для окружающих.

По словам президента, "если человек нацелен на то, что он делает, если эта сфера и сама по себе работа приносят ему удовлетворение, человек чувствует, что он добивается того, к чему стремится, чувствует такую отдачу и понимает, что это не только ему приятно заниматься, это польза для других людей". "Это подстегивает, подталкивает и помогает работать", − сделал вывод Путин.

Нынешний президентский срок для Владимира Путина − уже третий. В октябре главе государства исполнилось 65 лет.