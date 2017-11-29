Матвиенко рассказала о трех тысячах российских школ с туалетами без отопления

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пристыдила чиновников за отсутствие теплых туалетов в более чем трех тысячах школ в российских регионах.

"Я считаю, стыдно регионам, стыдно власти, стыдно сенаторам, здесь сидящим, губернаторам и всем остальным, что у нас 3,2 тысячи школ без теплых туалетов – это здоровье детей, а потом мы удивляемся, почему у нас растет бесплодие. Это катастрофа у девочек, мальчиков", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Тему с туалетами спикер подняла на заседании Совфеда при рассмотрении вопроса об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях.

"Я понимаю, при всей нехватке средств, но чтобы не найти средства оборудовать теплые туалеты для детей… Это позор всем нам. Я прошу вас посмотреть, в чем проблема, почему не решены эти вопросы на уровне муниципальных органов власти, региональных", – отметила спикер.

По словам Матвиенко, этого вопроса не должно быть ни в одном регионе.

Ранее на поддержку бюджетов 23 субъектов РФ было выделено 11,6 миллиарда рублей. Самые большие дотации получат Омская область – 860 миллионов рублей, Томская – 831 миллион рублей, Саратовская – 811 миллион рублей, Тверская – 641 миллион рублей и Тамбовская – 628 миллионов рублей.