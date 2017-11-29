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Владимиру Путину доложили об аварии ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома "Восточный". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ракета, запущенная во вторник, 28 ноября, должна была вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Однако в назначенное время телеметрия с аппаратов так и не была получена. По предварительной информации, возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат".

Также в неудачном пуске ракеты обвинили благовещенского епископа Лукиана, совершавшего молебен перед полетом.

Три фрагмента первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" нашли в Тындинском районе Приамурья. Обломки планируется распилить и вывести в город Циолковский.