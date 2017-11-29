Госдума предлагает увольнять тренеров за допинг спортсменов

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Допинг может стать причиной для увольнения тренеров, инструкторов, врачей и другого персонала, работающего со спортсменами. Такие поправки в законодательство рассматривают в Госдуме. При этом отстранение от работы может грозить, даже если препараты применялись вне соревновательного периода. Второе чтение документа назначено на середину декабря.

Тренеров могут отстранить от работы по трем причинам: наличие у наставника запрещенного препарата и доказательства того, что он его распространял, попытка фальсификации контрольных проб и соучастие в приеме спортсменом допинга. Свои дополнения к проекту уже внесло правительство, предложив расширить аналогичной нормой Трудовой кодекс, сообщает газета "Известия". Кроме тренеров в список ответственных лиц могут попасть инструкторы, специалисты по спортивной медицине и другой персонал спортсменов.

Еще один законопроект о допинге касается аттестации наставников команд, включая сборные России. Тренеры сдадут экзамены на три категории: вторую, первую и высшую. Критерии аттестации определит Минспорт.

Как рассказал один из авторов проекта, депутат Дмитрий Свищев, ко второму чтению в инициативу внесли дополнения, разработанные совместно с другими парламентариями и профессиональным сообществом. Предлагается аттестовывать не только тренеров, но и других специалистов отрасли.

Депутат подчеркнул, что оба законопроекта направлены на совершенствование российского спортивного законодательства и приведение его в соответствие с мировой практикой.

Минспорт поддерживает оба проекта и заинтересован в их принятии, заявила замглавы ведомства Наталья Паршикова. Она добавила, что проект по аттестации тренеров соответствует поручениям президента России, а норма по борьбе с допингом – плану независимой общественной антидопинговой комиссии.

Ранее стало известно, что WADA не восстановит в правах РУСАДА (российское антидопинговое агентство). Организация обвиняет РФ в наличии программы господдержки допинга. Россия упреки в свой адрес отрицает, заявляя, что случаи нарушения правил носят единичный характер.