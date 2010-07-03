Заммэра Москвы рассказал о важности реализации нацпроектов для российской экономики

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Ускорение реализации нацпроектов положительно скажется на развитии российской экономики и конкуренции. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

"В целом Национальный план развития конкуренции соответствует задачам развития рынка. Но необходимо искать баланс и, безусловно, дополнять в этом направлении Национальный план по развитию конкуренции", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил необходимость закрепления новой редакции Национального плана развития конкуренции. По мнению Ефимова, его можно дополнить лишь конкретными мерами, которые будут направлены на упрощение процедуры закупок для государства.

Заммэра уточнил, что существующие процедуры хоть и направлены на повышение прозрачности, но при этом сильно тормозят реализацию задач, которые стоят перед государством.

Ранее Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики. Они будут направлены на повышение конкурентоспособности, улучшение делового климата, а также повышение эффективности работы с внутренними финансовыми резервами.