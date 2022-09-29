Путин призвал генпрокурора РФ оперативно реагировать на нарушения при мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ попросил генерального прокурора России Игоря Краснова незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях при проведении частичной мобилизации.

"По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал", – цитирует его ТАСС.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



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