Лавров отказался говорить о решении Украины разорвать договор о дружбе с РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал преждевременным комментарии о заявлении Киева разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. По его словам, такие намерения в Киеве высказывали много раз.

"Я не хочу комментировать очередные намерения Украины, потому что таких намерений высказывается слишком много", – заявил Лавров и предложил дождаться, когда одно из-них будет исполнено и начнет материализовываться.

По его словам, чем ближе украинские выборы, которые состоятся в марте следующего года, тем больше подобных намерений будет звучать.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что Порошенко безразлично на мнение современников и потомков.

"Президент Украины и его сообщники живут в своем мире, отдельно от остальной Украины. Именно поэтому он режет по живому, как неквалифицированный хирург. Россия ничего не потеряет от разрыва договора, кроме 300-летней совместной истории. История двух наших стран знает гетманов-предателей, гетманов-созидателей, а Порошенко, в свою очередь, получит титул гетмана-карателя", – подчеркнул Бальбек в беседе с RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД в ближайшее время представить пакет документов для начала разрыва договора, который он назвал анахронизмом.

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