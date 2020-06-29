Путин проголосует по поправкам в Конституцию на участке – Песков

13:26
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично приедет на участок, чтобы принять участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.
"Президент будет лично голосовать. Когда и как – мы вам сообщим", – сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что уже принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Свой голос он отдал дистанционно. По его словам, "электронное голосование работает прекрасно, быстро и удобно".
Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что поправки в Конституцию позволят закрепить социальный характер государства. Он отметил, что нынешние поправки в Конституцию акцентируют на вопросах, которые выходят на передний план и являются наиболее насущными для граждан.
В России за четыре дня приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию более 40 миллионов человек, явка составила 37,2%. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. За процессом голосования следит около 500 тысяч наблюдателей.
Общая явка на электронное голосование превысила 80%
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