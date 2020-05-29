Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России стабилизируется ситуация с распространением COVID-19, эта тенденция позволяет постепенно снимать ряд ограничений, которые были введены ранее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.
По его словам, в РФ отмечается снижение прироста числа заболевших.
"Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", – сообщил Мишустин.
Также премьер-министр рассказал, что для борьбы с COVID-19 в СНГ необходимо использовать лучшие практики советских времен. Он напомнил, что у стран Содружества имеется общее эпидемиологическое общество. В связи с этим, по словам Мишустина, необходимо придерживаться совместных мер реагирования.
Ранее завершение пандемии коронавируса спрогнозировал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. Он выразил надежду на то, что COVID-19 удастся победить к концу лета.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в стране в настоящее время стабилизировалась. Он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
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