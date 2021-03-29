Выражение воли россиян на выборах в Госдуму важно для суверенитета РФ – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профессионализм Центризбиркома позволит провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму на достойном уровне. Об этом Владимир Путин заявил во время обращения к членам ЦИК России состава 2021–2026 годов.

"Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне", – говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении президента.

По словам главы государства, для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан.

Ранее Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что все заинтересованы, чтобы выборы в Государственную думу были проведены достойно. По словам российского главы, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.

Путин призвал депутатов не ругаться, а вести диалог. Кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей избирательной кампании, подчеркнул президент.

Выборы в ГД пройдут в этом году. Предыдущие выборы депутатов состоялись 18 сентября 2016 года. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий.

По закону в выборах депутатов Государственной думы без сбора подписей могут участвовать партии, которые имеют фракцию в ГД или набрали по итогам прошлых выборов депутатов ГД 3%. Кроме того, к участию допускают политические партии с одной фракцией в региональном заксобрании.