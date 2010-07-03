Медведев признал наличие проблемы дискриминации в России

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Дмитрий Медведев в ходе общения с пользователями в соцсети "ВКонтакте" признал наличие гендерной дискриминации в России.

"Скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран", – заявил Медведев. Он отметил, что женщинам зачастую сложнее пробиться на руководящие позиции.

Также на них ложатся семейные обязанности по воспитанию детей, заявил премьер, добавив, что "обязанность общества – помогать женщине, а не препятствовать".

Медведев уточнил, что эта проблема не надуманная, и ей нужно заниматься на всех уровнях.

Ранее глава кабмина прокомментировал уголовные дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.