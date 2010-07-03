В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг объединения двух театров

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова. По его словам, Кремль не занимается подобными вопросами.

"Нет, это не вопрос Кремля", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что работу министерства культуры неоднократно высоко оценивал президент РФ, особенно по развитию театров в регионах.

"Это, скорее, вопросы, связанные с ростом", – сказал Песков.

В четверг, 28 марта, Дмитрий Медведев приостановил процесс объединения Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова. По словам главы кабмина, необходимо общественное обсуждение вопроса.

Ранее приказ об объединении театров подписал министр культуры РФ Владимир Мединский. Также сообщалось, что у культурных учреждений появится сцена в Москве – она расположится в здании на проспекте Андропова.