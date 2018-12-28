График работы столичного УФАС изменится 29 декабря

График работы столичного главка Федеральной антимонопольной службы изменится в субботу, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в УФАС по Москве, 29 декабря сотрудники ведомства будут работать с 09:00 до 17:00. Принимать документы будут с 10:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что социальные и медицинские учреждения столицы изменят график работы в новогодние праздники. В частности, центры госуслуг будут закрыты 1 и 7 января. Также 1, 6 и 7 января не будут работать московские органы ЗАГС, в остальные праздничные даты дежурные отделы будут открыты с 09:00 до 18:00.
30 декабря и 1–8 января взрослые поликлиники работают с 09:00 до 16:00, а 31 декабря – с 09:00 до 18:00. Дежурные аптеки в праздники принимают клиентов круглые сутки.
Московское центральное кольцо (МЦК) с 29 декабря по 8 января также будет работать по измененному графику. В частности, поезда МЦК будут курсировать всю новогоднюю ночь. А в рождественскую ночь режим работы продлен на один час – до 02:00.
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