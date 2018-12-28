Пока налоговая дремлет: штрафа за неуплату налогов можно будет избежать

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Владимир Путин подписал закон об освобождении налоговых агентов, отвечающих на выплату налогов за другого человека, от ответственности за невыполнение своих обязанностей в срок. Документ размещен на портале правовой информации.

Инициированный российским правительством закон позволит избежать наказания тем работодателям, которые сами обнаружили, что вовремя не перечислили налог, но заплатили необходимые суммы и пени до того, как указанное нарушение выявили налоговые органы.

При этом сведения в налоговой отчетности должны быть исключительно достоверными. А несвоевременное перечисление налога засчитывается только в случае технической или иной ошибки и носит непреднамеренный характер.

Принятые изменения внесут в Налоговый кодекс РФ. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

В конце ноября Совет Федерации одобрил пакет законов о налоге для самозанятых россиян. Режим "налог на профессиональный доход" предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с 13% до 4%.