Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:27

Пока налоговая дремлет: штрафа за неуплату налогов можно будет избежать

власть общество

11:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин подписал закон об освобождении налоговых агентов, отвечающих на выплату налогов за другого человека, от ответственности за невыполнение своих обязанностей в срок. Документ размещен на портале правовой информации.

Инициированный российским правительством закон позволит избежать наказания тем работодателям, которые сами обнаружили, что вовремя не перечислили налог, но заплатили необходимые суммы и пени до того, как указанное нарушение выявили налоговые органы.

При этом сведения в налоговой отчетности должны быть исключительно достоверными. А несвоевременное перечисление налога засчитывается только в случае технической или иной ошибки и носит непреднамеренный характер.

Принятые изменения внесут в Налоговый кодекс РФ. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

В конце ноября Совет Федерации одобрил пакет законов о налоге для самозанятых россиян. Режим "налог на профессиональный доход" предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с 13% до 4%.

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика