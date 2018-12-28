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10:50

Путин подписал закон о запрете "сухого алкоголя"

власть

10:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и запрещает ее производство и оборот в России. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Порошкообразная спиртосодержащая продукция – пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта, за исключением продукции из перечня, установленного правительством РФ", – говорится в документе. Поправки вносятся в федеральный закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя.

Накануне Нового года МВД составило рейтинг самого контрафактного алкоголя. Оказалось, что чаще всего мошенники подделывают водку, виски и шампанское. В 2018 году было выявлено 77 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя.

Ранее Минфин анонсировал установление в 2019 году минимальной розничной цены на винные напитки. Эксперты считают, что стоимость бутылки не превысит 180 рублей.

В начале декабря ФАС не поддержала идею публиковать на этикетках бутылок надпись "Алкоголь убивает".

власть

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