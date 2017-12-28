Путин поручил ФСБ не брать террористов в плен в случае угрозы

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Владимир Путин поручил спецслужбам соблюдать закон при задержании террористов, однако, в случае угрозы жизни и здоровью офицеров решительно ликвидировать боевиков на месте, а не брать в плен. Президент РФ также подчеркнул, что взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, который произошел 27 декабря, является террористическим актом.

"Вчера в Санкт-Петербурге был совершен теракт. Недавно ФСБ пресекла еще одну попытку", – цитирует "Российская газета" заявление, которое глава государства сделал в ходе церемонии вручения государственных наград военным – участникам антитеррористической операции в Сирии.

"Вчера я дал указание директору ФСБ при задержании этих бандитов действовать, разумеется, только в рамках закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров – действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", – отметил Владимир Путин.

Взрыв в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел вечером 27 декабря. Пострадали 13 человек.

По словам специалистов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а его мощность равнялась 200 граммам в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.