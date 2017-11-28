Продление программы маткапитала одобрили в Национальной родительской ассоциации

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Предложение продлить программу материнского капитала до конца 2021 года, которое 28 ноября высказал Владимир Путин, поддержали в Национальной родительской ассоциации. Об этом заявила исполнительный директор ассоциации Лариса Санатовская.
"Инициатива очень важная, учитывая тот факт, что тема материнского капитала на сегодняшний день активно обсуждается всем родительским сообществом", – отметила Санатовская в беседе с RT. По ее словам, по этому вопросу поступило уже немало обращений.
"Конечно, ассоциация высоко оценит это предложение. Этого ожидали, и люди будут рады", – отметила Санатовская, обратив внимание на тот факт, что продление маткапитала идет в связке с льготной ипотечной программой для семей с двумя детьми.
"Учитывая этот симбиоз, очень многие чаяния и потребности будут действительно иметь совершенно новый вариант развития с точки зрения улучшения качества жизни и семьи в целом, и детей", – заявила эксперт.
Ранее Владимир Путин внес предложение продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования. Кроме того, президент РФ предложил ввести для российских семей ежемесячную выплату на рождение первенца. По словам главы государства, пособие будет адресным, а его размер определят на основе прожиточного минимума ребенка в каждом конкретном регионе страны.
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