В Кремле прокомментировали письмо благотворителей по закону об иноагентах

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до сведения Владимира Путина доведут обращение руководителей благотворительных фондов России о выведении таких организаций из-под действия закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.
"Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства", – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что тему оценки применения этого закона глава государства обсуждал во время Валдайского форума. Тогда российский лидер говорил о необходимости поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона.
Ранее российские благотворительные фонды обратились к Владимиру Путину с просьбой вывести их из-под действия закона об иноагентах.
Соответствующее письмо подписали Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Тимур Бекмамбетов, Лидия Мониава, Ксения Раппопорт и учредители еще ряда фондов.
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