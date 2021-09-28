Путин заявил о необходимости запустить новую программу расселения аварийного жилья

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Новую программу расселения аварийного жилья необходимо запустить с 2022 года, чтобы "вытащить людей из трущоб". Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", – приводит его слова ТАСС.

По словам президента, создание современной, комфортной городской среды – важная для государства задача. Он также коснулся действующей программы расселения, отметив, что одна из целей властей – ее ускорение.

Еще в августе президент выступил с предложением запустить новую программу расселения аварийного жилья. Тогда он напомнил, что действующая программа включает дома, признанные аварийными на начало 2017 года, кроме того, она идет с опережением – до конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно.

Уже 13 сентября президент поручил правительству РФ при подготовке закона о федеральном бюджете на 2022 год предусмотреть 45 миллиардов рублей на расселение россиян из аварийного жилья в рамках новой программы.

