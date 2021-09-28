Песков не стал комментировать сообщения о просьбе США использовать военные базы РФ в Азии

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев данные американских СМИ о том, что руководство Соединенных Штатов выразило желание использовать базы российских военных в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает "Газета.ру".
Также представитель Кремля опроверг информацию, что Владимир Путин сам обратился к президенту США Джо Байдену с таким предложением.
"Я никак не комментирую эту тему. Там (в публикациях о желании США занять российские военные базы) идет ссылка на переговоры Путина и Байдена в Женеве. Все, что можно было рассказать об этих переговорах, уже было рассказано", – сказал Песков.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что глава Комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования военными США российских баз в Таджикистане и Киргизии для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане.
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