Песков прокомментировал назначение Жамнова на пост главного тренера сборной РФ по хоккею

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Ситуация в российском хоккее станет понятна после Олимпиады в Пекине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе, передает РИА Новости.
Песков отметил, что хоккей – популярный вид спорта, который любит президент России Владимир Путин.
"Это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем, хотя его действительно любит глава государства. Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе", – ответил Песков на вопрос о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной РФ.
Ранее сообщалось, что назначить Жамнова на пост главного тренера сборной по хоккею рекомендовал экспертный совет. Назначение согласовали авторитетные представители этого вида спорта.
Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине
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