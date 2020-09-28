Россия никогда не вмешивается во внутренние дела соседних стран – Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не вмешивается во внутренние дела соседних стран. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия всегда поддерживает усилия, направленные на стабилизацию ситуации. Президент отметил, что его страна всегда поддерживает действующую политическую власть в ее стремлении навести порядок.

Среди таких мер поддержки Путин отметил оказание экономической помощи нуждающейся стране.

"Всегда при наших встречах вы ставите вопрос о поддержке граждан Киргизии, работающих в России. В этой связи мы приняли ряд определенных решений, и мы наверняка будем обсуждать эту тему и дальше", – подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер отмечал недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в которой проходят массовые протесты. Он также подчеркнул, что нельзя оказывать внешнее давление на белорусские власти.