Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, могут ли снять с вице-премьера Аркадия Дворковича вопросы транспортной тематики после критики со стороны Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

"Это вторично", – сказал Песков, отметив, что в первую очередь надо решить поставленную конкретную задачу.

Накануне Путин заявил Дворковичу, что тот уделяет недостаточное внимание транспортной отрасли. "Может быть, вы перегружены слишком?" – обратился президент к вице-премьеру во время обсуждения ситуации с "ВИМ-Авиа".

Президент также объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии.

У "ВИМ-Авиа" не оказалось финансов для продолжения операционной деятельности, в результате чего был прекращена заправка и обслуживание самолетов компании в аэропортах. За рубежом остались несколько десятков российских туристов, которые не имеют возможности вернуться домой.

Ранее в Росавиации сообщили, что регулярные рейсы перевозчика выполнят другие российские авиакомпании, чьи затраты возместят за счет средств бюджета. Прокуратура начала проверку перевозчика, а СК возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Также стало известно, что владельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева вызвали на допрос в СК.