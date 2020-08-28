Песков рассказал о подготовленном для Белоруссии резерве силовиков

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В Москве надеются, что подготовленный для Белоруссии резерв силовиков не придется использовать, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что резерв сформирован для воспрепятствования экстремистским действиям в Белоруссии. По словам Пескова, это входит в рамки обязательств, которые прописаны в соглашении о коллективной безопасности и договоре о Союзном государстве.

"Здесь очень важно отдавать отчет, что это именно резерв, нет необходимости как-то его задействовать", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Путин не рассчитывает на его применение. Песков отметил, что в Москве надеются на то, что ситуация в Белоруссии не дойдет до стадии, на которой придется задействовать подготовленный резерв.

Ранее глава российского государства сообщил о просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов. Путин отметил, что он не будет использоваться, пока "экстремистские элементы" не начнут заниматься разбоем.

9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выразили недовольство результатами президентских выборов, прошедших в этот день. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Комментируя ситуацию в стране, Лукашенко недавно заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война. Он сообщил, что ею поражены средства массовой информации и информационная сфера.