Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Совфед отозвал законопроект об аккредитации визовых центров. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в России могут закрыться все визовые центры, что приведет к огромным очередям в консульствах.
По мнению специалистов, предложенные депутатами поправки в случае их принятия поставят в патовую ситуацию не только сервис-провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов.
Сейчас в России работает шесть компаний, управляющих иностранными визовыми центрами. Эксперты уверены, что их вряд ли быстро получится заменить на российские аналоги. Хотя бы потому, что они не смогут выполнить еще одно условие аккредитации: у них не будет трехлетнего опыта оказания визовых услуг. Кроме того, консульства едва ли откажутся от сотрудничества с иностранными структурами, которые были созданы под их нужды и работают с ними уже много лет, говорят специалисты.
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