В МИД назвали число вернувшихся из-за рубежа россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что за последнюю неделю на родину вернулось более 4 тысяч россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

"За последнюю неделю самолетами российских авиакомпаний, естественно, во взаимодействии и в плотном сотрудничестве всех российских ведомств, которые участвуют в этой работе, … было вывезено без малого 4 тысячи человек", – заявила сотрудница ведомства.

По словам Захаровой, действующие правила по возврату граждан помогли более чем 22 тысячам человек. Примечательно, что в эти данные не включены те, кто вернулся бортами иностранных компаний.

График возвращения россиян на предстоящую неделю уже сформирован. На данный момент известно, что запланированы полеты в Турцию, Таджикистан, Узбекистан, Германию, а также такие города, как Париж, Лондон, Дели, Майами, Сеул, Гуанчжоу, Каир. Как заявила Захарова, это расписание может быть скорректировано с учетом эпидемиологической ситуации.

С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются только вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.

