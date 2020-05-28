В МИД назвали число вернувшихся из-за рубежа россиян

17:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что за последнюю неделю на родину вернулось более 4 тысяч россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
"За последнюю неделю самолетами российских авиакомпаний, естественно, во взаимодействии и в плотном сотрудничестве всех российских ведомств, которые участвуют в этой работе, … было вывезено без малого 4 тысячи человек", – заявила сотрудница ведомства.
По словам Захаровой, действующие правила по возврату граждан помогли более чем 22 тысячам человек. Примечательно, что в эти данные не включены те, кто вернулся бортами иностранных компаний.
График возвращения россиян на предстоящую неделю уже сформирован. На данный момент известно, что запланированы полеты в Турцию, Таджикистан, Узбекистан, Германию, а также такие города, как Париж, Лондон, Дели, Майами, Сеул, Гуанчжоу, Каир. Как заявила Захарова, это расписание может быть скорректировано с учетом эпидемиологической ситуации.
С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются только вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.
Когда вернутся домой россияне, оставшиеся на Бали
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: