Губернаторов могут лишить недвижимости за границей

В Госдуме предложили запретить действующим губернаторам владеть недвижимостью за границей. Законопроект подготовил депутат Александр Шерин, сообщает ТАСС.
"Я абсолютно уверен, что чиновники всех уровней, особенно которые планируют возглавлять субъекты РФ, должны жить в этом регионе вместе со своими родными и близкими, должны дышать этим же воздухом, пользоваться этой же медициной", – заявил парламентарий.
По его словам, главы регионов не должны иметь возможности жить, лечиться и обучать детей за границей. Шерин уточнил, что законопроект коснется как действующих губернаторов, так и кандидатов на пост главы региона.
Внести документ в Госдуму депутат планирует в течение недели.
Ранее глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". В отношении чиновника Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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