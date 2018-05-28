Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Премьер-министр Дмитрий Медведев распределил обязанности меду своими заместителями.

Антон Силуанов возьмет на себя всю финансово-экономическую политику, в том числе и национальные проекты по малому бизнесу, занятости и международной кооперации.

Программу "Цифровая экономика", развитие транспорта, связи и инноваций, а также вопросы недвижимости и интеллектуальной собственности будет курировать Максим Акимов.

Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор. Жильем, городской средой, строительством и ЖКХ, а также развитием регионов займется Виталий Мутко. Оборонно-промышленный комплекс войдет в зону ответственности Юрия Борисова.

Планировать работу кабмина, контролировать исполнение решений и эффективность работы ведомств будет Константин Чуйченко. Он же отвечает за вопросы госслужбы.

Татьяна Голикова будет работать с программами по демографии, здравоохранению, образованию и науке. В ее ведении окажутся все социальные вопросы, включая уровень жизни и доходов населения, трудовые отношения, пенсии, лекарства и молодежную политику.

Проекты в сфере экологии и природопользования, сельского хозяйства, АПК и охраны окружающей среды возьмет на себя Алексей Гордеев. Он же будет отвечать за развитие биотехнологий и рыболовства.

Ольга Голодец будет курировать культуру, спорт и туризм, Юрий Трутнев – социально-экономическое развитие Дальнего Востока и российской Арктики.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова пояснила, что распределение полномочий вице-премьеров закрепляет их ответственность за выполнение национальных программ и проектов, определенных в майском указе президента.

"Главная задача, которая поставлена президентом перед новым правительством, – это достижение тех показателей, которые содержатся в этом указе. Соответственно, главная задача вице-премьеров в новом правительстве будет – работа по достижению этих принципиально новых целей", – цитирует Тимакову РИА Новости.

В майском указе Путин обозначил главные цели на ближайшие шесть лет. Сред них рост численности населения России, рост продолжительности жизни до 78-ми лет, повышение реальных доходов и пенсий россиян и снижение уровня бедности в два раза.

Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития найти деньги для реализации майского указа президента. Предложения должны быть подготовлены к 6 июля.

Состав правительства и структура кабина были утверждены в мае 2018 года. Всего в правительстве десять вице-премьеров, включая первого заместителя председателя. Уже прошли первые заседания кабмина с участием премьер-министра, а также встреча правительства c Владимиром Путиным.

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