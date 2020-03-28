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Общество

09:35

Кабмин одобрил проект транспортной стратегии РФ до 2035 года

власть транспорт общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Кабмин одобрил проект транспортной стратегии РФ до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одобрить в основном проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года", – указано в публикации на сайте правительства РФ.

Документ подготовило министерство транспорта. Реализация положений проекта обеспечит связанность территорий России, экономически эффективную перевозку грузов, доступность, качество и безопасность транспортных услуг для населения. Кроме того, прописанные меры предполагают встраивание системы российского транспорта в международные перевозки.

Специалистам транспортного ведомства необходимо до 2 апреля представить в правительство предложения по приоритизации и возможной корректировке пообъектного состава проектов стратегии. Контролировать исполнение этого поручения будет глава Минтранса Евгений Дитрих.

Накануне сообщалось, что транспортный комплекс Москвы примет участие в экологической акции "Час Земли". Подсветку отключат на столичном метро, акцию поддержат на МЦД и объектах Центра организации дорожного движения.

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