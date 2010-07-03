Захарова посоветовала Помпео прочитать мемуары Хиллари Клинтон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о вмешательстве России в американские выборы, сообщает RT.
Она посоветовала Помпео перечитать мемуары Хиллари Клинтон, в которых та подробно рассказала о том, как, в каких формах, когда, какими средствами и сколько раз США вмешивались во внутриполитическую ситуацию различных стран.
По ее словам, прежде чем переходить к обвинениям во вмешательстве в чьи-либо дела, нужно прочесть эту книгу. Захарова выразила удивление, как после подобных ситуаций представители продемократического лобби могут кого-то в чем-то обвинять.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия вмешивается в выборы в США минимум с 2004 года. При этом никаких доказательств он не привел.
24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Расследование спецпрокурора Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен ко взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".
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