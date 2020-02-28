Володин рассказал о самом важном законе февраля

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в феврале, передают "Дни.ру".

В частности, речь шла о законе об изменениях в программу материнского капитала. Приняли его в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Володин напомнил, что, согласно закону, более 466 тысяч рублей получат семьи, в которых родился первенец. При рождении же второго ребенка сумма выплат увеличится на 150 тысяч рублей. Принятые нормы вступили в силу с 1 января 2020 года.

Спикер Госдумы добавил, что программа маткапитала продлевается до 2026 года, а процедура получения упрощена.

Самыми активными парламентариями уходящего месяца Володин считает члена фракции "Единая Россия" Ольгу Окуневу, Алексея Куринного из КПРФ, либерал-демократа Сергея Иванова и члена "Справедливой России" Олега Нилова.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение маткапитала при рождении первого ребенка. В Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала. Их подготовили в соответствии с поручениями президента. 20 февраля ГД приняла закон в третьем чтении.

Cрок выдачи сертификата сократят втрое – до пяти дней. Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30.

Семьям не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.

Женщинам могут дать право перенаправить маткапитал с формирования накопительной пенсии на другие цели. По действующему закону после дня назначения накопительной пенсии россиянок лишают права направить средства на другие цели.