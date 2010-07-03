Путин отметил роль женщин в охране порядка и безопасности

Владимир Путин отметил значимость роли женщин в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности. Президент РФ приветствовал участников XI церемонии вручения Общероссийской общественной премии "Щит и роза".
По словам президента, за прошедшие годы этой премии удостоились десятки сотрудниц силовых министерств и ведомств, проявившие высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении служебного долга.
В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, Путин отметил, что женщины осваивают новые специальности, эффективно решают ответственные задачи и твердо стоят на страже закона и справедливости.
Президент также отметил, что, несмотря на службу, женщины остаются хранительницами домашнего очага и семейных ценностей, всегда окружают теплом и вниманием своих близких, друзей и коллег.
Премия "Щит и роза" вручается лучшим сотрудницам правоохранительных органов и специальных служб России. Церемония проходит в Государственном Кремлевском дворце.
Ранее Путин поставил перед МВД задачу пресекать любые нарушения миграционного законодательства. На заседании коллегии МВД РФ президент назвал комплексной задачей "обеспечение порядка и законности в миграционной сфере".
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