Путин отметил роль женщин в охране порядка и безопасности

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Владимир Путин отметил значимость роли женщин в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности. Президент РФ приветствовал участников XI церемонии вручения Общероссийской общественной премии "Щит и роза".

По словам президента, за прошедшие годы этой премии удостоились десятки сотрудниц силовых министерств и ведомств, проявившие высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении служебного долга.

В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, Путин отметил, что женщины осваивают новые специальности, эффективно решают ответственные задачи и твердо стоят на страже закона и справедливости.

Президент также отметил, что, несмотря на службу, женщины остаются хранительницами домашнего очага и семейных ценностей, всегда окружают теплом и вниманием своих близких, друзей и коллег.

Премия "Щит и роза" вручается лучшим сотрудницам правоохранительных органов и специальных служб России. Церемония проходит в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее Путин поставил перед МВД задачу пресекать любые нарушения миграционного законодательства. На заседании коллегии МВД РФ президент назвал комплексной задачей "обеспечение порядка и законности в миграционной сфере".