Памфилова возмутилась байкой о ее слезах в СМИ

Элла Памфилова возмутилась, что СМИ растиражировали ее шутку о слезах из-за нарушений на региональных выборах.
По словам главы ЦИК, речь идет о случае в сентябре прошлого года. Памфилова отвечала на вопросы журналистов по ситуации со вторым туром выборов в Приморском крае. По ее словам, данные о нарушениях, в том числе со стороны правоохранительных органов, "попадают на стол президенту". Также она призналась, что почувствовала обиду "до слез", когда работу ЦИК "взяли и перечеркнули".
По словам Памфиловой, это была шутка. "Одно из уважаемых ранее мной изданий выносит в заголовок, что Памфилова расплакалась… Все внимание сконцентрировано уже на этом", – цитирует РИА Новости главу избиркома, которая выступила на первом Общероссийском электоральном медиафоруме. Она также отметила, что ни у кого не возникло желание посмотреть, как дело было на самом деле.
Ранее Памфилова сообщила, что планирует обсудить с руководством правоохранительных и судебных органов ход уголовных дел о нарушениях на выборах. С 2016 года по настоящее время завели в общей сложности 81 уголовное дело по нарушениям выборного законодательства.
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