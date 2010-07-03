Путин призвал строго выполнять миграционное законодательство

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин поставил перед МВД задачу пресекать любые нарушения миграционного законодательства. На расширенном заседании коллегии МВД РФ президент России назвал комплексной задачей "обеспечение порядка и законности в миграционной сфере", передает ТАСС.
"Любые нарушения миграционного законодательства должны неукоснительно пресекаться", – сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что "надо внимательно относиться к текущей работе", а также напомнил о принятии Концепции миграционной политики до 2025 года. Кроме того, Путин указал на необходимость в первую очередь думать об интересах граждан России.
Между тем, в 2018 году судами Москвы было вынесено более девяти тысяч решений о выдворении за пределы России. Въезд на территорию РФ был закрыт более 33 тысячам человек. По данным столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, за год в Москве прошло более 15 тысяч полицейских проверок гостиниц, общежитий, рынков, предприятий, квартиры и строительных объектов. За различные нарушения миграционного законодательства к административной ответственности в 2018 году привлекли около 100 тысяч человек.
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