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09:20

В Госдуме предложили снизить цены на цветы в честь 8 Марта

власть праздники

09:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила снизить цены на цветы в честь Международного женского дня, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, в таком случае мужчинам будет по карману поздравить своих близких женщин с праздником.

"У нас нет фиксированных цен ни на что. Вот это плохо. Все делают все, что им вздумается, и поднимают цены, особенно перед праздниками. Сделало бы нам правительство так, чтобы на 8 Марта цены на цветы в качестве подарка для женщин понизились на 50%, я была бы рада!" – сказала Плетнева.

Международный женский день ежегодно отмечают 8 марта. В России это государственный праздник и выходной день.

В Роструде напомнили, что у россиян в этом году будет три выходных дня подряд из-за празднования 8 Марта. Рабочий день в четверг будет короче на один час.

власть праздники

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