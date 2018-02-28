В Кремле нет информации об ограничениях WADA по проведению соревнований в РФ

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В Кремле нет информации о каких-либо возможных ограничениях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о проведении в РФ международных соревнований. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Информация поступает достаточно противоречивая, но мы не располагаем информацией о каких-то возможных, скажем так, обременениях или ограничениях права России проводить международные состязания", – сказал он, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия может лишиться возможности проводить международные соревнования с 1 апреля, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах. Речь идет о подаче заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали несоответствующим требованиям WADA осенью 2015 года. Тогда была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Следующее заседание учредителей WADA, где статус российского агентства может измениться, пройдет в мае.