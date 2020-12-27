У Путина сформировался иммунитет к информационным атакам – Песков

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У Владимира Путина сформировался иммунитет к информационным атакам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что такие нападения на главу государства происходят и изнутри страны, и извне на протяжении последних 20 лет. По словам Пескова, для Путина наиболее важными являются рабочие качества человека.

"Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье – он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что эмоциональная реакция на подобные выпады не свойственны для Путина. Песков подчеркнул, что глава государства гораздо более устойчив, "чем сила этих вех огрызаний тех, кто хочет его как-то уколоть".

Представитель Кремля отметил, что Россия готова к любым недружественным действиям со стороны других стран. Песков ожидает, что в 2021 году такие проявления продолжатся.

"Россия является очень важным участником международного сообщества. И, несмотря на все разногласия, которые могут быть у нас, [РФ и других стран], мы, конечно же, будем четко ориентироваться на наши собственные красные линии – они не исчезнут никогда", – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что с наступлением 2021 года коронавирус никуда не уйдет, а мировая экономика 1 января "не вырастет на пять процентов".

Ранее Песков рассказал, что характер работы Путина не изменился из-за пандемии. По словам пресс-секретаря президента РФ, глава государства перешел в антикризисный режим, однако на характере его деятельности это не отразилось.