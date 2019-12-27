Песков оценил траты Москвы на Новый год и украшения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о крупных тратах столицы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что Москва пропорционально очень много зарабатывает.
"Если вы вспомните то, что Москва абсолютно не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила их после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как "Газпром", как "Газпром нефть". То есть, по идее, доходы Москвы должны были бы сократиться, но нет, они, наоборот, увеличились, поэтому в пропорции город, субъект, очень много зарабатывает, субъект очень богатый", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
В некоторых СМИ ранее появилась информация, что отмечание Нового года обойдется Москве почти в миллиард рублей.
Ранее специалисты подсчитали, сколько россияне готовы потратить на алкоголь для новогоднего стола.
По данным компании Nielsen, траты на спиртное составляют 35% от общей стоимости новогодней продуктовой корзины. Аналитики отмечают, что россияне готовы потратить на праздничный стол 10 тысяч рублей.
Согласно исследованию, 84% опрошенных будут покупать игристые вина и шампанское. На втором месте по популярности вино. Его собираются ставить на стол 59% респондентов. 40% отдадут предпочтение водке.
В предпраздничные дни россияне покупают украшения и искусственные елки. По словам директора по развитию в Ozon Анны Карповой, расходы на новогоднюю атрибутику в конце ноября – начале декабря возросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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