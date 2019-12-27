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Общество

10:21

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

власть праздники общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин встречает Новый год скромно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1.

По его словам, когда позволяет график, российский лидер предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями. Он подчеркнул, что это личное время Путина, которое бывает у него не так часто.

Песков напомнил, что часто президент встречал Новый год в различных уголках России. "Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", – подчеркнул он.

Ранее ВЦИОМ выяснил, каких политиков россияне хотели бы пригласить к себе домой на празднование Нового года. По данным социологов, 22% опрошенных граждан хотели бы видеть за новогодним столом президента РФ Владимира Путина, еще 12% – Владимира Жириновского, 4% – премьер-министра Дмитрия Медведева.

Респонденты также называли главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. При этом почти половина опрошенных россиян (47%) не стали бы приглашать ни одного политика.

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