Кузнецова прокомментировала поездку детей чиновников в Турцию

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова прокомментировала скандал в городе Клинцы, где чиновники отправили своих детей в Турцию на средства благотворительного фонда. По словам омбудсмена, узнать число не поехавших в Турцию детей сложно, поскольку отсутствовала процедура отбора.

"Как рассчиталась эта сумма (450 тысяч рублей), не совсем понятно. Но что мне хочется сказать: откупиться от детей нельзя", – заявила Кузнецова в интервью News.ru. Она отметила, что необходимо "прекратить практику непонятных решений в отношении детей" и сделать ее корректной и прозрачной.

В марте 2018 года 50 детей из города Клинцы Брянской области отправились в Турцию по линии благотворительного фонда убитого в Анкаре посла РФ Андрея Карлова. Об этом стало известно в декабре после публикации местных СМИ. Вдова посла заявила, что дети ездили не на отдых, а для участия в общественно-политическом мероприятии. Следственный комитет проверит действия чиновников.

На фоне скандала подала в отставку курировавшая поездку детей замглавы администрации по социальным вопросам Клинцов.

Мэр города пообещал возместить расходы на поездку детей, "чтобы прекратилась травля в СМИ".

