Кузнецова прокомментировала поездку детей чиновников в Турцию

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова прокомментировала скандал в городе Клинцы, где чиновники отправили своих детей в Турцию на средства благотворительного фонда. По словам омбудсмена, узнать число не поехавших в Турцию детей сложно, поскольку отсутствовала процедура отбора.
"Как рассчиталась эта сумма (450 тысяч рублей), не совсем понятно. Но что мне хочется сказать: откупиться от детей нельзя", – заявила Кузнецова в интервью News.ru. Она отметила, что необходимо "прекратить практику непонятных решений в отношении детей" и сделать ее корректной и прозрачной.
В марте 2018 года 50 детей из города Клинцы Брянской области отправились в Турцию по линии благотворительного фонда убитого в Анкаре посла РФ Андрея Карлова. Об этом стало известно в декабре после публикации местных СМИ. Вдова посла заявила, что дети ездили не на отдых, а для участия в общественно-политическом мероприятии. Следственный комитет проверит действия чиновников.
На фоне скандала подала в отставку курировавшая поездку детей замглавы администрации по социальным вопросам Клинцов.
Мэр города пообещал возместить расходы на поездку детей, "чтобы прекратилась травля в СМИ".
Брянский губернатор проверит на профпригодность главу Клинцов
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.