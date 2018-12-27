Глава Росгвардии рассказал об обучении внука в Великобритании

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Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о своем внуке, который учится в Великобритании. Он отметил, что учебу ему оплачивает его отец. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мой внук действительно учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь. Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом", – сказал Золотов.

Ранее в декабре Росгвардия провела расширенную коллегию по результатам работы за уходящий год. Мероприятие также посетил глава ведомства Виктор Золотов, который отметил, что 2018 год был довольно напряженным и насыщенным, однако значительную часть задач удалось выполнить.