Путин обсудил с Совбезом деятельность российских миротворцев в Карабахе

14:45
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России положение дел вокруг Нагорного Карабаха, деятельность российских миротворцев и гуманитарной миссии в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уточняется, что российский лидер проинформировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Также в ходе совещания Путин коснулся вопросов эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности, передает РИА Новости. Кроме того, на совещании затрагивались различные актуальные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
Ранее во время заседания Совбеза российский лидер призвал искать новые, более эффективные методы борьбы с распространением наркотиков. По его словам, преступники все чаще используют современные средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта – бесконтактные способы расчетов и новые внебанковские формы платежей.
Путин добавил, что в этом году в условиях пандемии и ограничений, связанных с общением людей, эти тенденции еще более усилились. В частности, в первом полугодии число только выявленных преступлений подобного характера возросло почти на 70%.
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