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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал Украину "поджигателем войны" и отметил, что Россия может превентивно уничтожить страну. Такое заявление политик сделал, комментируя отношение Дональда Трампа к Киеву, сообщают "Дни.ру".

"Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – написал Жириновский в Twitter.

4 декабря судебный комитет палаты представителей CША обсудит конституционные основания для импичмента Дональду Трампу. Предполагается, что к этому моменту судебный комитет получит доклад с рекомендациями по импичменту из комитета по разведке, который провел ряд закрытых и открытых слушаний по этому вопросу.

Поводом для процесса импичмента против Трампа, инициированного Демократической партией, стало подозрение, что президент США задержал военную помощь Украине, требуя в обмен расследования против собственного политического противника Джо Байдена.

