Владивосток официально стал столицей Приморья

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Депутаты Законодательного собрания Приморья 27 ноября единогласно приняли в трех чтениях закон об административном центре региона, утвердив в этом качестве Владивосток, сообщает ТАСС.

Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток еще в 2018 году, однако статуса столицы у города до сих пор не было.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что после утверждения столицы жителям Приморья откроются перспективы карьерного роста, новых рабочих мест и решения вопросов федерального уровня.

Кроме того, поскольку у Владивостока появился официальный статус административного центра, городу могут направить средства на развитие и соответствие уровню краевой столицы.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин поделился мнением о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДВФО) из Хабаровска во Владивосток.

По словам Колядина, этот город заслуживает того, чтобы в нем находилась столица Дальнего Востока, благодаря проходящим через него транспортным развязкам, развитому морскому транспорту и авиасообщению. Например, из Хабаровска невозможно улететь на Камчатку или Сахалин, однако Владивосток позволяет совершать все перелеты из международного аэропорта.

Колядин обратил внимание, что во Владивостоке регулярно проходят международные встречи и его часто посещают президент и премьер-министр.