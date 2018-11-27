Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Госдуме предложили создать российский аналог аниме. С такой инициативой выступил замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению депутата, прежде чем вводить в стране запрет на японскую анимацию, нужно создать российский аналог, способный заинтересовать юных зрителей.

"Можно запретить все, что угодно. Другое дело, что мы предложим вместо этих мультфильмов?" – заявил Чернышов Агентству "Москва", отметив, что, по его мнению, кроме "Маши и Медведя", "интересных анимационных проектов еще не предложили". Депутат пояснил, что сначала нужно стимулировать развитие анимации в России, а уже с появлением достойных отечественных конкурентов японскому аниме "начать процесс замещения".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Новосибирске завуч одной из школ наказал ученика за аниме на заставке телефона. Он потребовал у школьника удалить изображение, заявив, что японская анимация разрушает психику и запрещена в школе.