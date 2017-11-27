Глава Роскомнадзора назвал сказкой анонимность в интернете

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров убежден, что анонимности в интернете не существует, а все пользователи находятся под колпаком у транснациональных гигантов.

"Сейчас, чтобы идентифицировать конкретного человека, существует много прямых и косвенных идентификаторов: голос, лицо, поведение в сети, регулярно посещаемые сайты, геолокация и т. д. Поэтому нужно понимать: никто уже не анонимен в сети", – цитирует Жарова RT.

Глава ведомства заявил, что все пользователи интернета уже идентифицированы, на них составлены профили. Поэтому и реклама для людей поступает адресно. Жаров назвал анонимность в сети "большой сказкой".

С 1 ноября вступил в силу закон об анонимайзерах. Теперь по представлению МВД и ФСБ Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN, или анонимайзеру, требование, чтобы тот в течение 30 дней подключился к ФГИС для ограничения доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. Таким образом планируется препятствовать обходу пользователями блокировки ресурсов.

Подробнее о смысле принятого Госдумой документа читайте в тексте портала Москва 24.