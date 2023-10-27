Путин заявил, что в РФ с Украины нелегально попадает оружие

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С Украины на территорию России нелегально попадает оружие, пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

Российский лидер провел оперативное совещание в Совбезом, на котором поднял вопрос оборота оружия в стране. Он подчеркнул, что данная тема является сегодня важной на фоне условий, в которых существует РФ.

"Нужно подумать о том, как попадает на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати говоря, в том числе и с территории Украины. Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает", – заявил президент.

Ранее стало известно, что ФСБ в рамках масштабного расследования изъяла из незаконного оборота 352 единицы оружия отечественного и иностранного производства в 38 регионах РФ в период с августа по сентябрь.

В ведомстве уточняли, что силовики предотвратили преступную деятельность 119 жителей, которые причастны к незаконному обороту оружия и его сбыту. По адресам их проживания оперативники провели следственные действия.

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